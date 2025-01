Vini Jr é jogador do Real Madrid - Luke Hales / AFP

Publicado 10/01/2025 19:58

Espanha - O atacante Vini Jr pode comprar um clube da segunda divisão de Portugal. De acordo com o do jornalista Roberto Antolín, da rádio "Cadena COPE", o jogador está pensando em diversificar seus negócios, pensando na vida após a aposentadoria.

Hoje, Vini tem diversos acordos contratuais com várias empresas, como a PlayStation, Pepsi, Clear, Rexona, Gatorade, Omo, EA Sports, Vivo, Betnacional e Dubai Tourism. Além disso, é a figura mais importante da empresa esportiva Nike, com a qual tem contrato até 2030.



Caso conclua o processo de compra, Vini se juntará ao único brasileiro dono de clubes na Liga, o presidente do Portimonense, Rodiney Sampaio.