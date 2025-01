Musa do Olimpia, Sole Cardozo - Reprodução / Instagram

Publicado 10/01/2025 18:50

Rio - A musa do Olimpia, Sole Cardozo, levou seus fãs ao delírio ao publicar uma foto em que aparece vestindo apenas uma lingerie preta. Além disso, a beldade ainda escreveu a mensagem: "Esperando o meu amor".

A publicação foi o suficiente para levar seus fãs ao delírio: "Minha Viiida! Queria ser eu aquela pessoa que você tanto espera. Morro de amor aí junto com você", "Eu estou chegando, minha querida", "Beleza acima de todas", foram alguns dos comentários.

Sole Cardozo faz muito sucesso no Paraguai como apresentadora em programas de TV e também de rádio. A beldade faz publicidade para uma rede de motéis e preservativos. Musa do Olimpia, principal clube do país, Sole Cardozo tem mais de 1,7 milhão de seguidores no Instagram.