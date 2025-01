História inusitada de Sammy Scott, de apenas 9 anos, chamou a atenção na Inglaterra nesta semana - Reprodução / Sky Sports

Publicado 10/01/2025 17:27

Qual torcedor nunca cometeu loucuras para assistir seu clube do coração? O pequeno Sammy Scott, de apenas nove anos, encarou uma viagem de 400 km com o pai, Mark, para assistir o Newcastle enfrentar e vencer por 2 a 0 o Arsenal, pela Copa da Liga Inglesa, na última terça-feira (7) . Até aí, tudo bem. O grande problema veio em seguida, com a descoberta de sua escola.

Para marcar presença no duelo, no entanto, a criança precisou matar aula. A instituição de ensino recebeu um comunicado da mãe, Claire, dizendo que Sammy estava "doente". Só que nem pai nem filho esperavam o que iria acontecer no meio do jogo.

Após Anthony Gordon marcar o segundo gol do Newcastle, a Sky Sports flagrou e destacou na transmissão o torcedor mirim comemorando o tento na maior euforia do mundo com a seguinte legenda: "Geordie Joy". Geordie é como são conhecidos os moradores da região de Newcastle, enquanto joy quer dizer alegria em português.

Imagem repercutiu na Web

A imagem logo viralizou na internet e, para a infelicidade de mãe, pai e filho, acabou chegando na escola do menino, que não ficou nada feliz com a situação e prontificou-se a enviar um e-mail para o casal. Confira a mensagem abaixo.

"Apenas para que você saiba que a ausência de Sammy na terça-feira, 7 de janeiro de 2025, será agora marcada como não autorizada. Isso se deve a imagens que o mostram em Londres, em uma partida de futebol. Por favor, entre em contato conosco na escola se desejar debater".

A história postada por Mark recebeu apoio de internautas. Até mesmo o ex-atacante Peter Crouch entrou na brincadeira e mandou um recado para a escola: "Vocês têm que dar uma folga para esse garoto, são memórias para toda a vida".

Para a sorte de todos, o jogo de volta entre as equipes está marcado para o dia 5 de fevereiro, um domingo. Ou seja, nada de faltar aula, mais uma vez, para o jovem Sammy.