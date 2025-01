Felipe Melo - Lucas Merçon / Fluminense FC

Felipe MeloLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 10/01/2025 16:46

não ter seu contrato renovado pelo Fluminense, Felipe Melo recebeu um convite para se aventurar em uma nova função. De acordo com o jornalista Flávio Ricco, o jogador contou a alguns amigos que foi chamado pela Record para ser comentarista no futuro. Rio - Sem clube após, Felipe Melo recebeu um convite para se aventurar em uma nova função. De acordo com o jornalista Flávio Ricco, o jogador contou a alguns amigos que

Felipe tem uma boa relação com a emissora. Em 2023, o PlayPlus, serviço de streaming da Record, produziu o documentário "Felipe Melo - Ousado", que contou a trajetória pessoal e profissional do ex-zagueiro tricolor.

A partir de 2025, a Record investirá forte em seu departamento de esportes. O canal de Edir Macedo transmitirá jogos do Paulistão e do Campeonato Brasileiro e contratou nomes relevantes da mídia esportiva, como Cléber Machado, Dodô, Maurício Noriega e Paloma Tocci.

Aos 41 anos, Felipe Melo ainda não decidiu o futuro. O jogador ainda tem o sonho de disputar uma partida profissional ao lado do filho Davi Melo, que estava na base do Fluminense, e por isso tinha o desejo de permanecer no clube carioca. Além disso, ele também está envolvido na compra da SAF do Americano.