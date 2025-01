John Textor, dono da SAF do Botafogo - Divulgação/Lyon

Publicado 10/01/2025 15:10 | Atualizado 10/01/2025 16:01

Rio - A tentativa do Lyon de acabar com o seu transfer ban foi recusado pela comissão de recurso da Federação Francesa de Futebol (FFF) nesta sexta-feira (10). A punição imposta pela Direção Nacional de Controle e Gestão (DNCG) da liga de futebol do país , portanto, segue em vigor, segundo o jornal francês 'L'Équipe'.

A possibilidade do clube ser rebaixado ao final da temporada, caso sua situação financeira não melhorasse, não foi discutida na reunião. Porém, a decisão pode impactar no futuro de dois jogadores do Botafogo: Luiz Henrique e Thiago Almada.