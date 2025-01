John Textor, dono da SAF do Botafogo. no Nilton Santos - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 08/01/2025 17:33

Rio - O grupo de investimentos britânico Sportsbank é o novo parceiro da Eagle Football, holding de John Textor, dono da SAF do Botafogo. A empresa anunciou nesta quarta-feira (8) o acordo para operação financeira e de gestão.

Os valores não foram divulgados, mas, de acordo com o jornal francês "L’Équipe", serão 240 milhões de euros (cerca de R$ 1,5 bilhão na cotação atual). A movimentação era muito aguardada para resolver algumas pendências da Eagle, principalmente com o Lyon.

A Sportsbank, por sua vez, além de mirar participações na Premier League pelos 45% do Crystsl Palace, também está de olho na listagem da Eagle Football na bolsa de valores dos Estados Unidos em oferta pública inicial (IPO).

Recentemente, John Textor recebeu uma carta de intenções de compra a um grupo saudita pelas suas ações no clube inglês e chegou a alinhar acordo. No entanto, com a chegada da Sportsbank, é provável que as ações do Crystal Palace não sejam vendidas tendo em vista o interesse dos britânicos.