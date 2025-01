Romário vetou uso de chuteiras coloridas dos jogadores do America-RJ na Copinha - Divulgação / America-RJ

Publicado 08/01/2025 16:33

Rio - O presidente Romário surpreendeu com uma determinação inusitada para os jovens jogadores da base do America-RJ na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025. O mandatário do Mecão vetou o uso de chuteiras coloridas com o intuito de evitar "estrelismo" dos garotos na competição.

Romário assumiu a presidência do America-RJ no ano passado com a expectativa de levar a equipe de volta à elite do futebol carioca em 2025. Porém, a campanha foi decepcionante e o Mecão ficou longe do acesso. Na base, por sua vez, o time conseguiu a vaga na Copinha após cinco anos.

Para evitar um novo clima de "oba-oba", o presidente determinou o uso de chuteiras pretas. A regra teve o apoio do treinador do sub-20, Sérgio Trepte. O roupeiro do America-RJ é responsável por fiscalizar a chuteira dos jogadores e, caso necessário, personalizá-las com uma pintura.

Dentro de campo, o America-RJ garantiu a classificação antecipada ao mata-mata após vencer as duas primeiras partidas da Copinha. O Mecão volta a quadra na próxima sexta-feira (10), às 16h45 (de Brasília), contra a Portuguesa-SP, no Estádio Municipal Coronel Francisco Vieira, em Itapira.