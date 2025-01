Vini Jr está suspenso dos próximos dois jogos do Real Madrid no Campeonato Espanhol - Oscar del Pozo / AFP

Publicado 08/01/2025 16:18

Vini recebeu cartão vermelho no segundo tempo da partida disputada na semana passada no estádio Mestalla por agredir o goleiro Stole Dimitrievski quando o Real Madrid perdia por 1 a 0. Apesar de ter ficado com 10 em campo, o time merengue conseguiu a virada e venceu por 2 a 1.



"Tanto ele como eu ouvimos o que acontece nos estádios, os insultos. Continuo dizendo que não é fácil ser o Vinicius. A suspensão não é correta", disse Ancelotti em entrevista coletiva em Jidá, na véspera do jogo contra o Mallorca pela semifinal da Supercopa da Espanha.



Vini ficará fora de dois jogos do Campeonato Espanhol em janeiro, contra Las Palmas e Valladolid, mas estará à disposição de Ancelotti para a Supercopa.



"Quando as pessoas falam que Vinicius provoca, então estão desviando o foco dos insultos que ele recebe", apontou o italiano.