Incêndios em Los Angeles deixam mortos, feridos e evacuados AFP

Publicado 10/01/2025 09:00 | Atualizado 10/01/2025 09:02

Os incêndios florestais que têm devastado comunidades inteiras no entorno de Los Angeles, nos Estados Unidos, gerou diversos prejuízos e nem mesmo celebridades, atores, músicos e atletas escaparam do impacto. O campeão olímpico de natação Gary Hall Jr foi um dos afetados pela tragédia e perdeu suas medalhas nas chamas.

O ex-nadador Gary Hall Jr vive em Pacific Palisades e precisou evacuar para se manter seguro. Ele buscou abrigo com a família em San Diego e só conseguiu resgatar seu cachorro, insulina, uma pintura feita por seu avô e um item religioso dado pela filha. Já as medalhas olímpicas ficaram pelo caminho. Ao todo, ele conquistou cinco ouros, três pratas e dois bronzes entre as Olimpíadas de 1996 e 2004.

O desastre deixou cinco mortos em Altadena. O presidente americano Joe Biden afirmou que os incêndios florestais são os piores da história da Califórnia, e prometeu recursos federais para ajudar a conter as chamas. Já o presidente eleito Donald Trump culpou o governador da Califórnia, Gavin Newsom, pela situação, acusando-o de "incompetência" na gestão dos incêndios.

O desastre gerou o cancelamento de eventos em Hollywood, como a cerimônia de gala anual do prêmio da crítica cinematográfica, além do adiamento da partida do Los Angeles Lakers contra o Charlotte Hornets, pela NBA, a liga de basquete. Já a NFL, a liga de futebol americano, mudou a partida entre Los Angeles Rams e Minnesota Vikings de local, levando o duelo para o Arizona.

O ala Kawhi Leonard, do Los Angeles Clippers, equipe da NBA, abandonou a delegação em Denver e voltou a cidade para ajudar seus familiares a serem evacuados. Ao todo, mais de 180 mil pessoas foram impactadas com os incêndios e precisaram deixar seus lares. Entre as principais celebridades, a atriz Paris Hilton foi uma das afetadas e buscou abrigo em um hotel, levando seus animais de estimação.