Os irmãos Diego Hypolito e Daniele HypolitoReprodução / Instagram

Publicado 09/01/2025 22:28

Rio - Grandes nomes da ginástica brasileira, Daniele e Diego Hypólito foram confirmados nesta quinta-feira (9) como participantes do "BBB 25" . Os irmãos entrarão como dupla no reality show da TV Globo, que terá início na próxima segunda-feira (13).

Antes de chegarem à casa mais vigiada do país, Dani e Diego deixaram sua marca na história do esporte brasileiro e foram extremamente importantes para o desenvolvimento da ginástica artística no país. Filhos de um motorista de ônibus e uma costureira e naturais de Santo André, no ABC paulista, abriram os caminhos para o ginástica artística na mesma época de Daiane dos Santos, quando o esporte tinha pouca tradição no Brasil.

A pioneira Daniele

Dois anos mais velha que o irmão, Daniele, atualmente com 40 anos, foi a primeira a entrar na ginástica e chegou ao Flamengo com apenas 10 anos de idade. Entre 1999 e 2015, marcou seu nome na história dos Jogos Pan-Americanos, conquistando nove medalhas neste período, sendo três de prata e seis de bronze, além de inúmeros pódios em torneios nacionais.

O auge de sua carreira como atleta foi em 2001, quando faturou a primeira medalha da ginástica brasileira em um Campeonato Mundial. Ela ficou com a prata na competição do salto, que aconteceu em Ghent, na Bélgica.

Mesmo sem medalha, Dani carrega o feito de ser a ginasta brasileira com mais participações em Olimpíadas. Ao todo, foram cinco edições: Sydney-2000, Atenas-2004, Pequim-2008, Londres-2012 e Rio-2016. Encerrou sua carreira em 2021, após dedicar-se ao esporte durante mais de 25 anos.

Diego: um exemplo de superação

Inspirado na irmã, Diego começou a treinar ginástica aos 7 anos e também foi atleta do Flamengo durante quase toda carreira. Fez história ao se tornar o primeiro ginasta masculino da América do Sul a ganhar uma medalha em Campeonatos Mundiais com a conquista do ouro no solo em Melbourne, na Austrália, em 2005. Depois, voltou ao pódio do torneio em outras quatro oportunidades, todas no mesmo aparelho: prata em Aarhus-2006, ouro em Stuttgart-2007 e bronze em Tóquio-2011 e Nanquim-2014.

Os bons resultados em Mundiais levaram Diego à Olimpíada de Pequim, em 2008, como principal candidato ao ouro, mas ele não conseguiu confirmar seu favoritismo. O brasileiro, atualmente com 38 anos, levou um tombo durante sua apresentação nos Jogos e caiu sentado no solo, ficando longe de subir ao pódio. Quatro anos depois, o filme se repetiu: foi ao chão mais uma vez na disputa da Olimpíada de Londres.

Apesar das decepções, Diego não desistiu e sua tão sonhada medalha olímpica veio de uma forma especial. Em 2016, foi prata no solo na Olimpíada do Rio, a última de sua carreira, fazendo uma dobradinha com o amigo Arthur Nory, que levou o bronze. O ginasta se tornou um grande exemplo de superação no esporte por ter conseguido dar a volta por cima na reta final da carreira.

Além das medalhas em Mundiais e Olimpíada, Diego Hypólito também conquistou oito pódios em Jogos Pan-Americanos, com cinco ouros e três pratas.

Se aposentou em 2019, ano em que assumiu publicamente ser gay, admitindo ter escondido sua orientação sexual durante a carreira por medo de perder patrocínios.