Diego Hypolito e Daniele Hypolito estão confirmados no grupo Camarote do 'BBB 25' - TV Globo

Publicado 09/01/2025 22:26 | Atualizado 09/01/2025 22:44

Rio - Os irmãos e ginastas Daniele Hypolito, de 40 anos, e Diego Hypolito, de 38, estão confirmados no grupo Camarote do "BBB 25", que estreia na segunda (13), na TV Globo.



Nascidos em Santo André, São Paulo, eles são filhos do motorista de ônibus Wagner Hypolito e da costureira Geni Matias. Durante a infância viveram em um contexto de escassez. Por influência da irmã mais velha, a família se mudou para o Rio de Janeiro, onde Daniele conseguiu um contrato com um grande clube de ginástica.



"A gente se conhece muito. O que eu mais gosto é que nós somos mais que irmãos, somos amigos. Ela sempre foi a pessoa que esteve ao meu lado, em todos os momentos. As nossas vitórias sempre foram dos dois, independentemente de ser uma medalha olímpica. Não tinha como vir para o BBB com outra pessoa que não fosse a minha irmã", afirma Diego.



Daniele competiu em cinco edições de Jogos Olímpicos e foi a responsável pela primeira medalha individual de uma ginasta brasileira em um Campeonato Mundial, na edição de 2001, na Bélgica. Ela está casada. Se define como uma pessoa tranquila, o oposto de seu irmão. Observadora, Daniele considera importante entender o que está acontecendo antes de se posicionar.



"A minha irmã é uma pessoa muito justa e decente, que sempre está em busca de melhorar. E de me ajudar também; é uma grande parceira", descreve Diego.



Diego diz que sempre se espelhou na irmã. Na ginástica, conquistou a torcida brasileira em 2007, ao ganhar o ouro nos Jogos Pan Americanos do Rio. A partir dali, revela que descobriu o gostinho de ser tratado como alguém conhecido. Atleta de alta performance, já teve que operar o pé, o joelho e o ombro. A recompensa dos esforços da vida inteira dedicado à profissão veio com a medalha de prata nas Olimpíadas do Rio, em 2016. Diego também é o primeiro ginasta masculino do Brasil e da América do Sul a conquistar uma medalha em Campeonatos Mundiais da modalidade. Entra no BBB solteiro.



"Meu irmão é muito simpático. Ele tem o riso frouxo, é alegre, divertido, e por isso é muito gostoso estar com ele. Além disso, tem um coração que não cabe dentro do peito", conta Daniele sobre as características que admira em Diego.