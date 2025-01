Renata Saldanha e Eva Pacheco - Divulgação/Globo

Publicado 09/01/2025 21:11

Rio - A bailarina Renata Saldanha, de 32 anos, já ficou mais de oito meses sem sexo e acredita que o confinamento não será um problema neste sentido. Mesmo que se relacione com alguém na casa, garante que não vai movimentar o edredom de jeito nenhum. Tem muito crush no cantor Bruno Mars. "É meu artista favorito, acho ele tudo! Só é pequenininho", entrega.

fotogaleria Um vídeo de seu perfil no TikTok viralizou e tem mais de 1,1 milhão de visualizações. No registro, ela e a amiga Eva, sua parceira no 'BBB 25', sobem ao palco do show de Pedro Sampaio para uma performance do "Passinho do Gira Gira". A gravação tem momentos e reações hilárias da dupla e do artista.

Soma mais de 20 mil seguidores nas redes sociais e trabalha como influenciadora digital fitness em Fortaleza. Vai à academia todos os dias, tem uma alimentação regrada, pois é intolerante a lactose. Seu prato preferido é a torta de abobrinha com peixe ao molho de camarão, preparada por sua mãe, Dona Eulália.

A festa favorita da integrante do grupo Pipoca é o Carnaval e sempre aproveita para comemorar seu aniversário, que é dia 27 de janeiro, durante a folia. "Amo a energia, a vibe, glitter no corpo todo, viagem com as amigas para curtir as festas, blocos, a união das pessoas e a força cultural que tem no Brasil".

Eva Pacheco

Eva Pacheco, de 31 anos, tem mais de 15 mil seguidores no Instagram, entre eles, alguns famosos, como o humorista Whindersson Nunes e os cantores Nattan e Felipe Amorim. Inclusive, Participou do clipe da música "Barulho de Chuva", em que fez par romântico com o cantor e humorista. Também já trabalhou como bailarina em um show do Xand Avião e em um DVD de Wesley Safadão.

A viagem mais marcante de sua vida foi para Nova York, aos 15 anos. "Ir para lá fazendo o que mais amo, que é dançar, foi especial. Foi minha primeira viagem para fora do Brasil, com minha turma de amigos da dança. Me marcou muito ver a Times Square iluminada, visitar teatros, o Central Park, escolas... Foi especial", conta.

A bailarina é dona de dois cachorros da raça chihuahua, batizados de Tobias e Stela. "São os amores de nossa casa. O Tobias eu dei de presente para minha mãe num momento em que ela tinha perdido seu pai, estava de luto, quis dar uma nova energia à casa. A Stela foi um presente do meu padrasto, para fazer companhia ao Tobias", diz. Na casa, a família ainda tem um aquário e cinco periquitos australianos".

As coisas que mais gosta de fazer são dançar, ir à praia, viajar, curtir pagode e festas com os amigos, além de assistir a séries e filmes em seu quarto.