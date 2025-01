Diogo Almeida e a mãe, Vilma Maria no 'BBB 25' - Globo / Manoella Mello

Diogo Almeida e a mãe, Vilma Maria no 'BBB 25'Globo / Manoella Mello

Publicado 09/01/2025 20:32 | Atualizado 09/01/2025 23:20

Rio - Entre os integrantes do Camarote do "Big Brother Brasil 25" estão o ator Diogo Almeida, de 40 anos, e sua mãe, Vilma Maria, de 68. A relação de cumplicidade entre os dois promete conquistar o público. Solteiro, o artista tem o apoio da mãe no reality, que brinca: "Ele pode ficar à vontade".



fotogaleria

Além de ator, Diogo é psicólogo, escritor, dançarino, cantor e apresentador. Com uma carreira diversificada, ele destaca empatia, afeto, determinação, equilíbrio e gratidão como palavras que o definem. Desde pequeno, o carioca criado em Campo Grande sabia que queria ser ator. Aos 11 anos, iniciou sua trajetória artística como modelo e estreou na TV em 2007, na novela "Duas Caras", da Globo.



Em 2023, Diogo protagonizou a novela "Amor Perfeito", onde fez par romântico com Camila Queiroz. No mesmo ano, ajudou nas enchentes no Rio Grande do Sul, realizando atendimentos psicológicos a famílias atípicas. Em 2024, integrou o elenco do "The Masked Singer Brasil", como Cuco.



Além de atuar, Diogo trabalha como psicólogo atendendo crianças no espectro autista e mulheres vítimas de violência. Seu primeiro livro é inspirado em uma criança neurodivergente que ele atende desde a pandemia. Um de seus sonhos é criar a Casa Diogo Almeida, um espaço voltado para mulheres, mães atípicas e crianças neurodivergentes.



Vilma Maria



Vilma Maria, mãe de Diogo, é sergipana de Aracaju e mora atualmente em Maricá, no Rio de Janeiro. Aos 68 anos, está prestes a se formar em Nutrição, um sonho que desenvolveu após terminar o ensino médio aos 45 anos. Ela ganhou uma bolsa de estudos e planeja concluir o curso ainda este ano.



Fã do BBB desde a primeira edição, Vilma se inscreveu com o marido, Carlos Alberto, mas desistiu. Quando Diogo foi convidado, ela fez questão de acompanhá-lo.



Casada há 47 anos, Vilma tem dois filhos e dois netos. Seu filho mais velho, Douglas Almeida, é ex-jogador de futebol e trabalha como agente esportivo. Dona de casa por muitos anos, Vilma sempre trabalhou informalmente e se incomodava ao dizer que não tinha uma profissão. Hoje, além de estudante, ela sonha em aprender a nadar e dirigir.