Casal, Arleane e Marcelo estão no grupo Pipoca do 'BBB 25' - TV Globo

Casal, Arleane e Marcelo estão no grupo Pipoca do 'BBB 25' TV Globo

Publicado 09/01/2025 21:40 | Atualizado 09/01/2025 21:53

Rio - Arleane, de 34 anos, e o marido Marcelo, de 38 anos, estão no grupo Pipoca do "BBB 25", que estreia na segunda (13) na TV Globo. Casados há 11 anos, os dois se conheceram durante a apresentação de uma escola de samba, enquanto ele assistia e ela sambava à frente da bateria. Uma semana depois já estavam juntos e nunca mais se desgrudaram.



"Estou entrando no BBB com a Arleane porque ela me conhece muito bem. A gente dorme e acorda junto, come junto, toma banho junto. Nossa vida se resume a estar junto", justifica Marcelo sobre a decisão de se inscreverem como dupla para o BBB 25.



Formada em Estética e Cosmética, Arlene atua como influenciadora em Manaus, no Amazonas, onde mora com o marido. Ela se considera uma mulher autêntica e alegre, que gosta de curtir a vida e se divertir. Não faz o perfil tímida: diz que onde chega chama a atenção, e que faz amizades com facilidade. Sua atividade preferida é dançar, e fala com orgulho sobre ser uma mulher indígena apaixonada por samba. Saiu de sua aldeia aos sete anos e foi morar em um bairro periférico da capital amazonense em busca de oportunidades de estudo.



"Ela é uma mulher linda, guerreira, batalhadora; meu grande amor", descreve seu marido.



Marcelo é servidor público e atua como engenheiro da segurança do trabalho. Ele acredita ter preferências parecidas com as da esposa e afirma ser um homem divertido e sensível, além de muito forte. Gosta de frequentar boteco, de tomar cerveja e de ir para a balada. É muito comprometido com o trabalho e com a responsabilidade com sua família. Conta que desde criança "pega no pesado", e já foi de vendedor de picolé a guia turístico.



Para Arleane, a característica mais marcante do marido é a lealdade: "Marcelo é leal aos seus princípios. Um parceiraço, que sonha junto comigo".