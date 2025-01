Gracyanne Barbosa entra no 'BBB 25' com a irmã, Giovanna - Reprodução/Globo

Gracyanne Barbosa entra no 'BBB 25' com a irmã, Giovanna Reprodução/Globo

Publicado 09/01/2025 20:19

Rio - Gracyanne Barbosa, de 42 anos, e a irmã, Giovanna, de 26, estão no grupo Camarote do "BBB 25", que estreia na segunda (13) na TV Globo. Natural de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a musa fitness foi casada com o cantor Belo até o ano passado.

Apaixonadas por atividade física, contam que têm em comum gostar de mostrar suas rotinas saudáveis nas redes sociais. Em especial Gracyanne, que segue um estilo de vida regrado, com exercícios e dietas intensos. "A Giovanna é extremamente amável, carismática, faz amizade fácil e, como eu, adora dançar. Além de ser minha irmã mais nova, ela é a pessoa que eu trouxe para morar comigo quando tinha dez anos, para conquistar seus sonhos. Eu tenho muito orgulho da mulher que ela se tornou, de tudo que já realizou. Tenho certeza de que ela vai agarrar e se jogar com tudo em mais essa oportunidade”, afirma Gracyanne sobre ter escolhido a irmã como sua dupla.

Modelo de fisiculturismo, a ex-dançarina do Tchakabum, grupo que integrou entre 1999 e 2008, também é conhecida pelo samba no pé na avenida, tendo sido rainha de bateria com passagem por diversas agremiações. Quando deixou o Mato Grosso do Sul para morar sozinha no Rio, ainda adolescente, Gracyanne chegou a trabalhar por alguns anos como faxineira em uma academia, e aproveitava para malhar nas horas vagas. Formou-se em Direito pela UFRJ, mas nunca exerceu a profissão. Hoje acumula mais de 11 milhões de seguidores nas redes sociais. Está solteira. "A Gra é uma pessoa muito determinada. Pensa muito nos outros, inclusive mais que nela mesma. Ela prefere que o outro esteja bem, realizando sonhos primeiro, para depois ir atrás dos dela. E é muito determinada. É um exemplo de ser humano e de foco para mim", declara Giovanna.

Giovanna é Veterinária, e também usa suas redes, com mais de 100 mil seguidores, para dividir os altos e baixos da profissão em meio ao dia a dia de consultas e plantões. Divide com a irmã o amor pelos animais. Considera ser uma pessoa cuidadosa. Ao mesmo tempo, diz que se mexerem com quem ama, ela toma as dores como se fossem suas. Confessa ser um pouco grossa quando se vê em momentos desfavoráveis, como quando está com fome ou frio. Atualmente está solteira. "A Giovanna é muito bondosa, acho que a maior característica dela é o amor”, afirma Gracyanne.

O "BBB 25" tem apresentação de Tadeu Schmidt, produção de Mariana Mónaco e Rodrigo Tapias, direção geral de Angélica Campos e direção de gênero de Rodrigo Dourado