Irmãos gêmeos João Gabriel e João Pedro estão no 'BBB 25' Reprodução/Globo

Publicado 09/01/2025 18:43 | Atualizado 09/01/2025 18:44

Rio - Os gêmeos João Gabriel e João Pedro, de 21 anos, naturais de Goiatuba e moradores de Buriti Alegre, em Goiás, estão no "BBB 25", que estreia na segunda-feira (13). Dentre tudo o que dividem desde que nasceram estão a profissão e o estado civil: são solteiros pecuaristas.

Eles trabalham como salva-vidas de rodeio e, nas redes sociais, compartilham o dia a dia da vida no interior. Contam que já tentaram diversas profissões como dupla, até mesmo a de cantores, mas que não tinham talento para nenhuma delas. “Minha maior alegria é quando estou com minha família. Nós dois somos muito parecidos, é um pelo outro, e nossa conexão é forte demais”, afirma João Gabriel sobre não terem pensado duas vezes ao se inscreverem em dupla para o ‘BBB 25’.



Extrovertido, João Gabriel gosta de fazer amizades. Apesar disso, diz que é o mais esquentado dos dois, principalmente quando mexem com o irmão, situação em que toma partido de imediato. Também se considera humilde, fiel e bastante competitivo. Divide com João Pedro o sonho de se tornar fazendeiro e ter a própria caminhonete quatro por quatro. “A gente gosta da vida no campo. Somos muito parecidos em tudo, mas o meu irmão é o mais esquentado. Tenho que ficar segurando ele nesse bailão da vida”, brinca João Pedro sobre João Gabriel.



João Pedro é o mais calmo da dupla; justifica dizendo que sabe lidar com as pessoas e que, por isso, é alguém muito difícil de estressar. Seu ponto fraco é ser xingado. Nesse caso, ele assume que retruca na mesma moeda. Aprendeu com o tio a trabalhar com gado, o que até hoje é sua maior paixão. “Meu irmão é mais namorador, parte para cima de todo mundo. É conversador”, revela João Gabriel sobre João Pedro.



O ‘BBB 25’ tem apresentação de Tadeu Schmidt, produção de Mariana Mónaco e Rodrigo Tapias, direção geral de Angélica Campos e direção de gênero de Rodrigo Dourado.