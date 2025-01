Os baianos Vinícius, de 28 anos, e Aline, de 32, estão no 'BBB 25' - Reprodução/Globo

Publicado 09/01/2025 17:53

Rio - Os baianos Vinícius, de 28 anos, e Aline, de 32, são melhores amigos, estão solteiros e formam mais uma dupla confirmada no grupo Pipoca do "BBB 25", que estreia na segunda-feira (13) na Globo.

Os dois se conheceram há sete anos a caminho de um trabalho em Salvador. Desde então, nunca mais se afastaram. O encontro, para eles, foi de almas. Tendo passado por alguns desafios juntos, entrar no BBB em dupla é uma experiência nova para o laço de amizade que construíram. A ideia da inscrição foi de Vinícius, e os dois não pretendem deixar de lado o vínculo: “Só poderia ser a Aline comigo no BBB. A gente não se conheceu, se encontrou, e vai ser assim até o fim das nossas vidas. Já combinamos: quem tiver oportunidades no jogo primeiro, puxa o outro”, destaca.



Natural de Nazaré, na Bahia, Vinícius hoje mora em São Paulo e é promotor de eventos. Formado em Arquitetura, também trabalha como modelo e artista plástico. Diz ser um cara simples e de bem com a vida. Conta que sua característica mais marcante é a coragem. Orgulha-se de ser o primeiro da família a ingressar numa faculdade e de ter conhecido alguns países mundo afora. “Admiro o Vini porque ele é uma pessoa muito inteligente, e é antenadíssimo. Eu me sinto segura porque tudo que pergunto a ele, ele sabe”, conta a amiga Aline, que ainda elogia sua lealdade.



Nascida em Salvador, Aline se considera uma mulher forte, guerreira e que luta pelo que quer. É filha de professores de Educação Física e formada em Direito. Trabalhar na Polícia Militar da Bahia é uma enorme conquista para ela, que hoje também atua como influenciadora digital, com foco em conteúdos de empoderamento feminino. Diz acreditar muito em sua intuição e revela que dificilmente deixa de captar as reais intenções de alguém, traço que sua dupla também reforça: “Aline é a pessoa mais sensitiva e ligada que eu conheço. Nada vai passar despercebido por ela”. Apesar de suas desconfianças, conta que se apaixona em questão de segundos, mas que perde o encanto com a mesma rapidez.



O ‘BBB 25’ tem apresentação de Tadeu Schmidt, produção de Mariana Mónaco e Rodrigo Tapias, direção geral de Angélica Campos e direção de gênero de Rodrigo Dourado.