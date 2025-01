Emilly Araújo recorda agressões de Marcos Hater em doc sobre o BBB - Reprodução/Globo

Publicado 09/01/2025 11:33 | Atualizado 09/01/2025 11:34

Rio - Emilly Araújo relembrou as agressões sofridas no "BBB 17" quando se envolveu com Marcos Harter. Emocionada, a campeã da edição de 2017 desabafou em depoimento gravado para documentário que celebra as 25 edições do reality show, exibido na noite de quarta-feira (8) na Globo.

"Ainda tenho medo de falar sobre isso porque eu fui muito atacada por ter sido agredida, como que isso é possível? Mas aconteceu e eu ainda tenho medo de ser atacada. Isso vai ao ar e eu sou atacada de novo", disse.



Emilly ainda explicou o motivo de não ter denunciado o cirurgião plástico na época. "Para denunciá-lo eu tinha que vê-lo no tribunal, foi por medo. É lógico que a mulher tem direito de uma medida protetiva, eu não sabia".

As brigas do casal formado no reality show viraram caso de polícia na época. A Delegacia da Mulher foi até os Estúdios Globo pedir providências e Marcos acabou expulso do programa na ocasião após o programa exibir cenas de um relacionamento abusivo em que o médico apareceu dando beliscões na jovem, gritando e até batendo com a cabeça dela no chão durante um momento de fúria.

"Ele me ofendia muito, me diminuía muito. Tentava fazer eu duvidar da minha autoestima. O que sentia era que de alguma forma eu estava merecendo aquilo", contou Emilly.

Após a exibição de sua participação no doc, a campeã do "BBB 17" publicou um vídeo no Instagram e desabafou.

"Está sendo muito intenso reviver tudo isso, sentir tudo isso… Olhar o que eu passei me causa dor física! O pior é saber que milhares de mulheres estão passando por algo assim ou estão perdendo a própria vida nesse exato momento. A CADA HORA 26 MULHERES SOFREM AGRESSÃO NO BRASIL e a gente tem medo, medo de falar pra alguém, medo de denunciar, medo dos julgamentos… Eu sinto vergonha de me ver nessa situação, eu tô com vergonha agora!", desabafou.