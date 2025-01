Diego Hypolito e Daniele Hypolito - Divulgação/Globo

09/01/2025

Rio - Integrante do grupo Camarote, Diego Hypolito, de 38 anos, caiu durante suas apresentações nas Olimpíadas de 2008 e 2012, deu a volta por cima nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, e ficou com a medalha de prata. Já passou por 11 cirurgias ao longo da carreira.

fotogaleria Antes de ser ginasta, trabalhou como vendedor ambulante na Praia de Copacabana. Depois que encerrou a carreira, começou a atuar como artista circense ao lado da irmã.

Ele participou do Show dos Famosos do Domingão com Huck homenageando artista como Benito de Paula, José Augusto e Rogério Flausino. E foi comentarista da TV Globo durante as Olimpíadas de Paris e se emocionou com as medalhas da ginástica.

Daniele Hypolito

Confinamento não é novidade para Daniele Hypolito. Ex-integrante do "Power Couple" da Record, ao lado do marido Fábio Castro, ela entra na casa mais vigiada do Brasil para ser dupla do irmão, Diego Hypolito.

Foi a primeira medalhista brasileira da história da ginástica em mundiais. Para conseguir viajar para o Mundial onde conquistou sua primeira medalha, contou com a ajuda do ex-jogador Ronaldo Fenômeno. O atleta custeou parte das despesas da viagem. "Ele foi gigante. Foi quando mudou a história do nosso esporte".

Foi duas vezes eleita melhor atleta do país (em 2001 e 2002) pelo Prêmio Brasil Olímpico. Ela sonha em ver uma unidade de seu Instituto, o Instituto Hypolito, em cada cidade do Brasil levando esporte e esperança para cada criança e família humilde, formando campeões para a vida.