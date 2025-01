Maike Cruz e Gabriel Yoshimoto - Divulgação/Globo

Publicado 09/01/2025 23:01

Rio - Gabriel Yoshimoto, de 30 anos, é natural de São Paulo, fez faculdade nos EUA como bolsista e ficou seis anos morando fora do país. Atualmente trabalha como modelo e promotor de eventos. Foi criado pela mãe e pela tia e, nesta família, é filho único. Tem descendência japonesa, por parte da avó materna.

O paulista chegou a namorar com duas mulheres ao mesmo tempo, uma sabendo da outra, após um término conturbado, e hoje mantém uma relação fechada com uma delas.

O modelo começou a nadar aos 8 anos, treinou Natação no Corinthians e no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa, e pratica crossfit. Ele trabalhou como salva-vidas na praia e, em 2019, foi eleito o 5º melhor dos Estados Unidos. Treinou com atletas como César Cielo e Thiago Pereira e foi treinado por cinco técnicos Olímpicos.

Gabriel já teve piercing na língua, no mamilo, tem dois alargadores na orelha, piercing no nariz e mais de 26 tatuagens, quando parou de contar. Entre elas, a bandeira da Carolina do Sul no bumbum, o Salmo 23 na lateral do abdômen e, em seu peito, carrega as palavras: "honra, família e respeito".

Maike Cruz

Dupla de Gabriel no reality show, Maike Cruz tornou-se atleta de Natação aos 11 anos e chegou a ser medalhista brasileiro, treinando ao lado de nomes como César Cielo e Thiago Pereira. Como não tinha condições financeiras para participar das competições, recebia doação de trajes do César Cielo.

Ele conta que é uma pessoa que não costuma chorar. "É muito difícil. Só choro vendo filmes de superação, como os que mostram as histórias de atletas".

Atualmente, o representante comercial trabalha com vendas de consórcios e está solteiro. Ele diz que se apaixona fácil e não se considera mulherengo, mas gosta da farra. Já mandou nudes e já teve perfil em aplicativo de relacionamentos.

Ele não é muito ligado em redes sociais, mantinha o perfil fechado e com pouco mais de 200 seguidores.