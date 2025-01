Gracyanne Barbosa e a irmã, Giovanna, estão no Camarote do 'BBB 25' - Globo / Manoella Mello

Gracyanne Barbosa e a irmã, Giovanna, estão no Camarote do 'BBB 25'Globo / Manoella Mello

Publicado 09/01/2025 22:04 | Atualizado 09/01/2025 23:33

Rio - Gracyanne Barbosa, integrante do grupo Camarote no BBB 25, possui uma trajetória marcante. Revelada aos 17 anos como dançarina do grupo Tchakabum, ela também enfrentou desafios desde cedo. Natural de Campo Grande (MS), Gracyanne chegou ao Rio de Janeiro com apenas R$ 200 e três mudas de roupa. Para treinar, trabalhou como faxineira em uma academia. "Vim com R$ 200 e três mudas de roupa. Limpava para poder treinar. Chegava às 4h. Treinava das 5h às 6h, até ela abrir”, contou em entrevistas.



fotogaleria

Modelo de fisiculturismo e musa fitness, ela compartilha sua rotina de exercícios e dieta nas redes sociais. Gracyanne revelou que consome 40 ovos por dia e não ingere gordura ou bebidas alcoólicas. Sua dieta inclui sete refeições diárias, e seus alimentos preferidos são ovo e sashimi. Além disso, ela treina diariamente e pratica pole dance e dança.Gracyanne foi casada com o cantor Belo por 16 anos. Eles oficializaram a união em 2012, na Igreja Candelária, em uma cerimônia conduzida pelo padre Marcelo Rossi. Após a separação, ela começou a produzir conteúdo para uma plataforma adulta para conquistar sua independência financeira. “Prioridade é a compra da minha casa”, explicou.A modelo é formada em Direito e, no passado, desejava ser juíza. Começou a malhar aos 12 anos para melhorar seu desempenho no vôlei e, desde então, abraçou o estilo de vida fitness. Ela também é apaixonada por seus três cachorros e dois gatos, que representam apoio emocional.Giovanna Barbosa, irmã caçula de Gracyanne, é médica veterinária e também participa do BBB 25. Aos 26 anos, ela compartilha o grupo Camarote com a influenciadora. Natural de Campo Grande (MS), mudou-se para o Rio de Janeiro aos 10 anos para morar com Gracyanne e Belo. “A minha irmã me trouxe para morar com ela quando eu tinha 10 anos. Eu morava com a Gra e com o Belo. Ele foi minha figura paterna, considero como meu pai até hoje”, revelou Giovanna.Ela é apaixonada por animais e atua como veterinária de pequenos portes, com um perfil no Instagram dedicado aos seus atendimentos. Apesar de amar bichos, tem fobia a insetos voadores. Giovanna é conhecida por ser ciumenta e emocional. “Choro por tudo”, declarou.Solteira há três anos, Giovanna não consome bebidas alcoólicas e gosta de compartilhar fotos de biquíni em locais paradisíacos. Ela também é adepta de atividades como dança, violão e xadrez. Recentemente, realizou uma rinoplastia e uma cirurgia ortognática, mas negou rumores de harmonização facial.As duas irmãs compartilham um estilo de vida saudável e a paixão pelo universo fitness. Enquanto Gracyanne inspira milhares de seguidores com sua dedicação ao fisiculturismo, Giovanna equilibra a rotina profissional com sua entrada no mundo da influência digital. Ambas mostram que a família e a determinação são suas maiores bases para superar desafios.