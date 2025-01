Casal, Arleane e Marcelo estão no grupo Pipoca do 'BBB 25' - Globo/Manoella Mello

Publicado 09/01/2025 23:11 | Atualizado 09/01/2025 23:12

Rio - Marcelo Prata, de 38 anos, e Arleane, de 34, formam uma das duplas do grupo Pipoca no "BBB 25". Naturais de Manaus, os dois trazem em suas trajetórias elementos que destacam a cultura e a resiliência do Norte do Brasil.



Indígena da etnia Mura, Arleane saiu da aldeia aos sete anos para estudar e, desde então, construiu uma trajetória de destaque. Formada em Estética e Cosmética, ela também é influenciadora digital, rainha de bateria da escola de samba A Grande Família e foi eleita Rainha do Carnaval de Manaus em 2023. Este ano, ela encara o desafio de ser cunhã-poranga do Boi Garanhão no Festival Folclórico do Amazonas. "Eu sou uma mulher bem exposta. Sou do mundo do carnaval, que exige a nossa alegria", declarou.

Além disso, ela é adepta de procedimentos estéticos e não esconde sua vaidade. "Eu sou uma indígena toda montada. De cirurgia plástica, só tenho prótese de silicone nos seios. Mas de procedimento, eu tenho preenchimento labial, rinomodelação, botox e micropigmentação", brincou.



A influenciadora tem uma forte conexão com suas raízes e acredita ter herdado a sensibilidade de seus ancestrais. Durante um reality anterior, ela sonhou com a morte de um amigo próximo, o que acabou se confirmando. Fora isso, Arleane adora rock, tem itens que fazem referência a extraterrestres e trata suas duas cachorrinhas, Mel e Leona, como filhas. Seu maior sonho é fazer uma festa de casamento, pois se casou com Marcelo por videochamada durante a pandemia.



Se vencer o programa, Arleane planeja comprar uma casa para a mãe e continuar investindo em sua carreira como influenciadora e rainha do samba.



Marcelo



Servidor público e engenheiro de segurança do trabalho, Marcelo tem um irmão gêmeo, Marcos, e já foi confundido com ele. Apesar de ser reservado e observador, não economiza palavras quando o assunto é combater preconceitos. "Eu detesto o tipo machista, misógino, xenófobo. Esse tipo de perfil vai ficar bem longe de mim", afirmou.



Com personalidade forte, Marcelo traz na bagagem a experiência de trabalhar embarcado em plataformas de petróleo, onde ficou confinado por até quatro meses. Entre suas paixões estão o cinema e a música, sendo fã de Wagner Moura e de artistas como Cristiano Araújo, Fagner e Xand Avião. Ele também valoriza a aparência, tendo realizado rinomodelação e exibindo oito tatuagens. Apesar disso, considera sua mente sua maior qualidade.



Casado com Arleane, ele celebra a conquista da casa própria como um marco em sua vida. Caso vença o BBB, planeja investir em viagens e ampliar suas experiências.