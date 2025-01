João Pedro e João Gabriel do 'BBB 25' - Globo / Manoella Mello

Publicado 09/01/2025 21:15 | Atualizado 09/01/2025 23:16

Rio -João Pedro e João Gabriel são os novos participantes do BBB 25 que prometem trazer entretenimento e histórias marcantes ao reality show. Os gêmeos, de 21 anos, compartilham um histórico repleto de experiências inusitadas.



Com mais de 180 mil seguidores nas redes sociais, João Pedro trabalha como salva-vidas em rodeios e compartilha sua rotina na roça. Ele considera a primeira vez na Festa do Peão de Barretos, em 2022, como um momento inesquecível: "Todo mundo que é do agro tem o sonho de ir pra Barretos. Achei bom demais!".Na infância, tentou ser cantor sertanejo com o irmão, mas a dupla enfrentava um obstáculo: "A gente tinha muita vergonha". Atualmente, ele e João Gabriel trabalham em uma propriedade do influenciador Jacques Vanier, com quem construíram amizade.Outras curiosidades dos gêmeos do Big Brother Brasil 25 são: Sua mãe vive com outra mulher, o que eles encaram com naturalidade: "Tenho preconceito com nada”.Tem dois irmãos mais novos, também gêmeos. Já trocou de lugar com o irmão em uma prova na escola, o que gerou uma suspensão de três dias. Fez tatuagens no braço direito para se diferenciar do irmão, que tatuou o esquerdo. O período mais longo longe do irmão foi de uma semana: "Ele começou a chorar", brinca João Pedro.Teve um namoro de um mês com uma dentista que conheceu por meio de publicidade: "Ela ia só clarear meus dentes. Acabou que ela nem clareou meus dentes e a gente começou a namorar".Já o João Gabriel iniciou sua jornada como salva-vidas de rodeio aos 15 anos, treinando escondido do pai. Em 2018, venceu um reality show virtual promovido por Jacques Vanier, o que o levou à Festa do Peão de Barretos e ao universo de influenciadores digitais. Ele relembra: "Cheguei aqui sem nem saber colocar a cara no story".Após o reality, passou a trabalhar na fazenda de Jacques, onde conheceu artistas como Ana Castela: "Quando nós vamos no show dela, ela vê a gente, fala nosso nome”.Outros detalhes da vida de João Gabriel incluem: Ele está solteiro, mas fez um acordo com uma mulher fora do BBB: "Vou respeitar ela lá dentro. Não sei se tenho coragem (de ficar com outra pessoa)".Teve um relacionamento de quatro anos com uma mulher mais velha. Mudou de time de futebol: era flamenguista, mas virou corinthiano por causa de uma torcedora. Levou uma chifrada de vaca enquanto ajudava no parto de um bezerro. Gravou vídeos de humor com Gustavo Benedetti, do BBB 23, e é amigo de Caio Afiune, do BBB 21.