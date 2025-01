Mateus e Vitória Strada - Globo/Manoella Mello

Rio - A atriz Vitória Strada, conhecida por seus papéis em novelas da TV Globo, é uma das participantes do "Big Brother Brasil 25". Aos 27 anos, a gaúcha do grupo Camarote quer aproveitar a oportunidade para revelar ao público uma faceta diferente da que exibiu na dramaturgia.



"Quero mostrar uma Vitória sem roteiro. O público me conhece pelas minhas personagens. É a primeira vez que vou estar sem script na mão. Divertida, solar, imperfeita e entregando o melhor de mim", diz ela sobre o desafio de se expor no reality show.



Nascida em Porto Alegre, Vitória iniciou a carreira como modelo aos 12 anos, o que a levou a viajar para diversos lugares. Em 2014, foi vice-campeã do Miss Mundo Brasil. No ano seguinte, ingressou no curso de Artes Cênicas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e participou de seu primeiro filme, "Real Beleza". Foi nos bastidores dessa produção que decidiu que queria seguir na atuação.



Aos 21 anos, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde estreou na TV em "Tempo de Amar", em 2017. Desde então, acumulou protagonistas em "Espelho da Vida" (2018) e "Salve-se Quem Puder" (2020). Sua última aparição foi na reta final de "Fuzuê", exibida em 2023. Além das novelas, conquistou o título do "Dança dos Famosos”, em 2022, no "Domingão".



Atualmente vivendo um affair com Daniel Rocha, Vitória contou que o apoio dele foi essencial para lidar com a ansiedade antes de entrar no programa. "Super me apoiou", afirmou.



Apesar de se considerar indecisa, Vitória escolheu com segurança seu parceiro no BBB, o arquiteto Mateus Pires, que ela descreve como um amigo-irmão. A amizade entre os dois se fortaleceu após uma situação inusitada: ficaram presos juntos em um elevador logo no início da relação.



A atriz, que foi especulada como participante do Camarote em edições anteriores, brinca sobre sua entrada no reality: "Uma hora eu tinha que entrar". Entre suas curiosidades, Vitória revelou que atuar a ajuda a controlar a ansiedade. Na infância, estudou em colégios religiosos e militares, sempre com o apoio dos pais em sua trajetória artística, apesar de a iniciativa de entrar nesse universo não ter partido deles.



Com sonhos que vão além das telas brasileiras, Vitória deseja interpretar uma super-heroína em um filme de Hollywood. Para isso, já investiu em estudos de atuação e dança em Los Angeles, nos Estados Unidos. Agora, no BBB 25, ela busca mostrar ao público quem é por trás das câmeras e dos roteiros.



Mateus Pires



Mateus Pires, arquiteto de 28 anos, está entre os participantes do Big Brother Brasil 25 e faz dupla no Camarote com a atriz Vitória Strada. Nascido em São José dos Campos, São Paulo, ele mora no Rio de Janeiro desde os 11 anos, quando se mudou para a cidade devido à profissão do pai, militar da aeronáutica. A experiência de viver em diferentes lugares do Brasil ajudou Mateus a desenvolver sua capacidade de adaptação, algo que acredita ser um trunfo no jogo.



"Eu sou uma pessoa leve, que gosta muito de festas. Com certeza, vou entregar muito de mim nesse sentido. Sinto que sou uma pessoa que não gosta muito quando mexem com quem é dos meus, esse instinto protetor aflora", descreve Mateus, que também se considera descontraído e divertido.



Apesar de sua leveza, Mateus admite ser impulsivo, uma característica que o diferencia de sua parceira no programa. "Tenho a tendência a fazer as coisas no impulso", comenta. Ele também acredita que seu senso de responsabilidade é algo que as pessoas percebem e valorizam nele.



O arquiteto, que passou o Réveillon ao lado de Vitória Strada em Pipa, no Rio Grande do Norte, é um apaixonado por festas e cantar é um de seus hobbies favoritos. Durante a infância no Rio de Janeiro, lembra de ter muitos amigos e de conviver com diferentes pets, incluindo dois cachorros, um hamster e uma calopsita. Apesar disso, admite que não consegue ficar sozinho por muito tempo.



Ao revelar sua participação no BBB 25 para o namorado, Júnior, recebeu um conselho que pretende levar para o jogo: "Não seja levado pela opinião da maioria, as pessoas estão erradas, confia no seu". Mateus, que entra no reality namorando, também tem como objetivo divulgar seu escritório de arquitetura, além de concorrer ao prêmio e mostrar sua personalidade ao Brasil.



"Topar o desafio ao lado da Vitória foi uma decisão fácil. A gente se entende bem e se diverte muito juntos", destaca Mateus, que acredita que sua amizade com a atriz pode ser um diferencial na dinâmica do programa.