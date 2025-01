Semelhança entre Edilberto e Caio Afiune chama a atenção dos internautas - Reprodução

Publicado 09/01/2025 18:49

No X, antigo Twitter, as publicações sobre a semelhança entre Edilberto e Caio chegaram a entrar para os assuntos mais comentados na rede social. Os internautas logo começaram a fazer memes e chegaram a dizer que o participante do "BBB 21" voltou para a casa do reality.

"Seja bem-vindo de volta, Caio Caloteiro", brincou um perfil com o apelido pelo qual o ex-participante ficou conhecido na época do "BBB 21". "Caio Caioteiro envelheceu, teve uma filha e agora tá falando que trabalha no circo a vida toda, só pra entrar no 'BBB 25' de novo", disse outro. "É fisicamente impossível esse palhaço (com respeito) não ser parente do Caio", apontou um terceiro.

caio caioteiro envelheceu, teve uma filha e agora tá falando q trabalha no circo a vida toda, só pra entrar no #BBB25 de novo #BigDay pic.twitter.com/JuXa0bHoOH — raio (@cobrakol) January 9, 2025

É fisicamente impossível esse palhaço (com respeito) não ser parente do Caio #BBB25 #BigDay pic.twitter.com/h1vB5NNFYe — OPINARAM (@opinaram) January 9, 2025

O palhaço de circo que vai entrar com a filha como pipoca é a cara do Caio Caloteiro se fosse pobre#BBB25 pic.twitter.com/YeXLZEeKSk — BBBabi (@babi) January 9, 2025