Rio - Camilla de Lucas usou as redes sociais para comentar a entrada de Camilla e Thamiris no "Big Brother Brasil 25". Nesta quinta-feira (9), a influenciadora contou que tomou um susto ao ver que a trancista que fez seu cabelo para o "BBB 21" foi anunciada no reality show.

"Eu estou aqui comendo e levei um susto que a Camilla e a Thamiris estão no ‘BBB’. Gente, elas fizeram a minha trança para entrar na casa. A minha trança durou muito. Elas já fizeram minha trança outras vezes também. Eu estou, gente, olha, não acredito", falou ela nos Stories, do Instagram, em choque.

Em seguida, ela contou que, apesar de conhecer as meninas, nunca houve nenhum tipo de indicação por parte dela. "Gente, a Camila, que está no ‘BBB’ agora, que entrou com a Mona, antes de ser confinada já fez minha trança e tem gente falando assim: ‘ah a Camilla deve ter indicado’", disse.

"Não, não tem indicação. Provavelmente elas se inscreveram ou alguém da produção convidou para elas entrarem como pipoca, mas não teve indicação. Vários amigos meus me pedem para indicar e não existe isso. O processo é totalmente com a produção. Não me pediram nunca indicação e é mérito delas", completou.

Depois, a ex-'BBB' falou sobre a importância de tratar os outros bem, já que a vida dá reviravoltas. "E eu sempre falo para todo mundo: é muito importante a gente tratar todo mundo bem, porque amanhã as pessoas que cruzam a nossa vida podem estar maiores do que a gente está agora. Estou muito feliz pelas meninas", celebrou.

Sobre o tema, Camilla de Lucas falou sobre a vez que encontrou a Alane, que participou do "BBB 24", antes da paraense entrar para o reality show. "Em 2022 eu gravei um comercial de uma marca de cerveja lá no Pará e a Alane pediu para tirar uma foto comigo e olha aí a Alane no ‘BBB’ também. Então, por isso que é muito bom a gente tratar todo mundo com respeito, porque olha as reviravoltas que o mundo dá. As meninas que fizerem a minha trança para entrar, hoje estão no ‘BBB’", finalizou.