As amigas Renata e Eva estão no 'BBB 25'Reprodução/Globo

Publicado 09/01/2025 19:57

Rio - Amigas, as cearenses Eva, de 31 anos, e Renata, de 32, estão confirmadas no grupo Pipoca do "BBB 25", que estreia na segunda-feira (13).

As duas se conheceram há 25 anos em um projeto social onde iniciaram sua trajetória na dança e a amizade. De lá para cá, passaram por diversos processos seletivos, dançaram profissionalmente e viveram juntas todas as etapas da vida. Chegaram a morar na mesma casa durante a pandemia. Dizem encontrar o equilíbrio quando uma está em companhia da outra: Renata é mais estourada, enquanto Eva é mais calma e sensível. Contam que não guardam mágoas nem ciúmes entre si. "É uma amizade com vínculo de família", destaca Renata. "Não tem como viver o BBB com outra pessoa", declara Eva.

Formada em Fisioterapia, Eva é bailarina e modelo fotográfica para marcas locais. Aos seis anos já se dedicava ao balé e precisou aprender cedo a correr atrás do que queria. Atualmente, mora com a mãe e o padrasto e está em busca de um maior conforto financeiro. Descreve-se como uma pessoa animada, positiva, determinada e carinhosa. "Eva tem esse jeito meigo, mas quando ela quer, sabe ser muito firme. É muito trabalhadora e dedicada em tudo o que faz. É minha famosa 'topa tudo'", conta Renata.

Professora de dança e coordenadora de uma escola de ginástica rítmica, Renata cresceu em uma comunidade de Fortaleza e começou a trabalhar cedo para ajudar em casa. Foi numa ONG que começou toda sua trajetória na dança. Formou-se em Educação Física e fez pós-graduação em Preparação Física, unindo a dança e o esporte. Sempre teve a mãe como maior incentivadora. Já conquistou premiações nacionais no meio esportivo. Diz que sua personalidade dominante é motivo de conflitos; é direta e gosta de estar no centro das situações. Sai do sério com pessoas lentas e prolixas. A amiga Eva entrega que, dependendo do dia, ela pode dar uma resposta atravessada: "A Renata é muito autêntica, animadíssima, inimiga do fim e tem frases icônicas".

O "BBB 25" tem apresentação de Tadeu Schmidt, produção de Mariana Mónaco e Rodrigo Tapias, direção geral de Angélica Campos e direção de gênero de Rodrigo Dourado.