Vinícius e Aline Patriarca do 'BBB 25'Globo / Manoella Mello

Publicado 09/01/2025 19:55

Rio - Aline Patriarca, integrante do grupo Pipoca do "BBB 25", tem 32 anos, natural de Salvador, Bahia, que se destaca por sua postura confiante e determinada. Policial militar em estágio probatório e influenciadora digital com mais de 700 mil seguidores nas redes sociais, ela acredita que os desafios são oportunidades para crescer. "Nasci pronta. Vou com medo, mas eu vou", afirmou.



Desde pequena, Aline sonhava com a carreira militar, mas se viu frustrada ao descobrir que mulheres não podiam se alistar. Foi nesse momento que um booker a abordou em um shopping, incentivando-a a trabalhar como modelo. Durante três anos, ela viveu o glamour das passarelas, mas optou por deixar essa vida para se dedicar aos estudos e não decepcionar seus pais. "Nunca me arrependi, mas já me peguei pensando o que teria sido de minha vida se eu tivesse dado prosseguimento a essa carreira", contou.



Formada em Direito, Aline também conquistou espaço nas redes sociais, onde compartilha momentos engraçados e os bastidores de sua rotina. O vídeo que a projetou para a fama foi gravado com um microfone rosa, abordando situações cotidianas da Bahia. Mesmo com a popularidade online, ela buscou estabilidade financeira e decidiu prestar concurso para a Polícia Militar. "A polícia, além de me amadurecer, reforçou valores que eu carrego na vida, como solidariedade e empatia", destacou.



Solteira, ela se define como uma pessoa alegre e intensa, que se apaixona rápido, mas também perde o encanto com facilidade. No reality, planeja mirar nas plantas: "Omissão já é uma resposta. Pessoas que não se posicionam estão claramente abrindo mão do que elas são".



Vinícius Nascimento



Vinícius Nascimento, sua dupla no programa, tem 28 anos e também faz parte do grupo Pipoca. Natural de Santo Antônio de Jesus, no interior da Bahia, ele é formado em arquitetura e atualmente trabalha como promotor de eventos e artista plástico, migrando para a área de cenografia. Sua trajetória é marcada pela perseverança. "Passei muito perrengue quando entrei na faculdade porque meus pais não tinham condições de me manter em Salvador", relembrou.



Mesmo assim, tornou-se a primeira pessoa de sua família a concluir o ensino superior. Há um ano, Vinícius decidiu se mudar para São Paulo em busca de novas oportunidades, mas não esconde o desejo de voltar para a Bahia caso vença o programa. "Se eu ficar milionário, nunca mais saio da Bahia", afirmou.



Solteiro e focado no trabalho, ele nunca namorou e tem o hábito curioso de falar dormindo. Entre suas experiências inusitadas, revelou que já mandou nudes e ficou dois anos sem sexo.



Vinícius também é um fã de longa data do BBB. Após três tentativas, conseguiu realizar o sonho. O promotor de eventos escolheu como dupla, Aline, sua amiga há sete anos. "Quando vi a chamada na TV, não tive dúvidas: só podia ser ela".