Reinaldo é treinador do Maricá e foi campeão da Série A2 do Carioca em 2024 - Léo Alves / Maricá

Publicado 10/01/2025 07:00

Rio - Campeão da Série A2 e da Copa Rio em 2024, o Maricá estreia na elite do Carioca neste sábado (11), às 16h (de Brasília), contra o Botafogo, no Nilton Santos. O caçula da competição é comandado pelo ex-atacante Reinaldo, que teve passagem marcante pelo Flamengo no final da década de 1990 e início dos anos 2000. O treinador vê a sua experiência, além da conexão com o grupo, como um diferencial para 2025.

"A pressão sempre existe. O Maricá é o caçula da competição, mas temos atletas experientes e acostumados a jogar estaduais de primeira divisão, o que ajuda no processo. É um campeonato muito forte e difícil por já possuir quatro grandes e equipes tradicionais, mas o Maricá tem um grupo forte e qualificado, com atletas experientes que vão ajudar no Carioca e Série D", disse Reinaldo em entrevista ao DIA.

O Maricá entrou no cenário do futebol brasileiro em 2017, quando disputou a terceira divisão do Carioca em parceria com o Rio de Janeiro. No ano seguinte, adquiriu a vaga do parceiro junto a Ferj. Em 2019, foi vice-campeão da terceirona e subiu para a segunda divisão. Em 2020, foi campeão da Taça Corcovado, enquanto em 2021 foi vice-campeão da Copa Rio e disputou a Copa do Brasil pela primeira vez, em 2022.

Após bater na trave na disputa pelo acesso em 2021 e amargar o vice para o Pérolas Negras na Copa Rio do mesmo ano, o Maricá ganhou casca e colheu os frutos em 2024. Comandado por Reinaldo, foi campeão da Taça Corcovado de forma invicta, eliminou o Audax na semifinal e superou o Olaria na decisão da Série A2. Já na Copa Rio, voltou a vencer o Azulão na final e optou por jogar a Série D de 2025.

"O nosso planejamento começou após a final da Copa Rio. Quando decidimos que jogaríamos a Série D do Brasileirão, resolvemos manter 80% do elenco e trouxemos alguns reforços. Temos 31 atletas no elenco e considero que é um número suficiente para disputarmos o Carioca, Copa Rio e Série D. A maioria dos atletas já conhecem minha ideia de jogo e isso facilita o trabalho", avaliou Reinaldo.

Reinaldo está em sua terceira temporada no comando do Maricá. Após conquistar os primeiros títulos na beira do gramado, a fome por novas conquistas permanece em 2025. A missão, é claro, não é fácil, mas a permanência na elite do futebol carioca e a busca pelo acesso para a terceira divisão do futebol brasileiro são os principais objetivos dos próximos passos da carreira.

"A busca pelo conhecimento é diária. Todo dia busco aprender e evoluir estudando, assistindo aos jogos, fazendo cursos e conversando com treinadores e ex-jogadores. Procuro melhorar a cada dia para chegar preparado nos treinamentos e ensinar aos meus atletas porque essa é minha função como treinador. E isso tem sido recíproco porque tenho atletas com fome de aprendizado. Estou feliz no Maricá", afirmou.

O Maricá vai mandar suas partidas no Estádio João Saldanha, em Cordeirinho, bairro de Maricá. O primeiro jogo em casa na elite do futebol carioca será contra o Boavista, no dia 15, às 15h45 (de Brasília). O Tsunami também receberá os jogos contra Nova Iguaçu e Sampaio Corrêa, nos dias 22 e 26, além do Bangu, em 9 de fevereiro. Já o duelo contra o Vasco, com mando do time metropolitano, ainda não tem local definido.