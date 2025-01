Vini Jr se desentendeu diversas vezes com Pablo Maffeo, do Mallorca, durante o jogo - Fadel Senna / AFP

Publicado 10/01/2025 11:10

Rio - Vini Jr protagonizou uma disputa polêmica com o lateral Pablo Maffeo na vitória do Real Madrid sobre o Mallorca por 3 a 0, nesta quinta-feira (9), pela semifinal da Supercopa da Espanha. A TV espanhola "Movistar" acompanhou de perto o duelo acirrado entre o brasileiro e o argentino, com direito a troca de provocações durante os 90 minutos.

"Vá para casa, vá para casa. Você é péssimo, vá embora, seu idiota", disse Vini Jr logo após o primeiro gol do Real Madrid, marcado por Jude Bellingham.

Recentemente, Pablo Maffeo provocou Vini Jr durante participação em um podcast. O lateral argentino chegou a afirmar que "nocautearia" o brasileiro em dez segundos em uma possível luta. Desde o início da partida, o clima entre os dois esteve quente. Após o apito final, o camisa 7 ainda discutiu com o meia Manu Morlanes no túnel do vestiário.

"Isso seria em um mundo diferente, em uma vida fictícia, mas creio que poderia ser a luta mais vista da história. Eu acho que ganharia, não tenho nenhuma dúvida. Eu o nocautearia em 10 segundos", afirmou Pablo Maffeo durante a entrevista.

Vini Jr atuou por 88 minutos e não participou de nenhum dos três gols do Real Madrid. O brasileiro foi alvo dos jogadores do Mallorca, que entenderam que tirá-lo do sério poderia ser um caminho para enfraquecer o time merengue. Na última semana, o camisa 7 foi expulso por agredir o goleiro do Valencia e pegou gancho de duas partidas. Mesmo sem o melhor do mundo, o Real conseguiu a virada e venceu por 2 a 1.

O Real Madrid venceu o Mallorca por 3 a 0 e enfrentará o Barcelona na decisão da Supercopa da Espanha. Nos últimos dois anos, o clássico decidiu o título, com uma vitória para cada lado. No ano passado, o Real venceu por 4 a 1. Na temporada 2024/25, o Barça goleou o time merengue por 4 a 0, no Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol. Em todas as partidas, Vini Jr e Gavi protagonizaram um duelo quente.