Djalminha é o novo comentarista da Cazé TVDivulgação

Publicado 10/01/2025 22:54

Rio - O ex-jogador do Flamengo Djalminha deixou a ESPN e acertou sua ida para a Cazé TV, canal de transmissões esportivas via streaming no YouTube. O anúncio foi feito nas redes sociais da plataforma, que está em ascensão e conta com grande prestígio nos últimos anos.

Na antiga emissora, Djalminha participava dos programas "Resenha ESPN" e "ESPN FC", grandes na grade da empresa e apresentados por Daniela Boaventura, e comentava eventos principalmente da Libertadores.

Djalminha irá exercer a mesma função na nova casa. Sua estreia deve acontecer na próxima quarta-feira (15), no duelo entre Palmeiras e Portuguesa, pelo Campeonato Paulista, a partir das 20h (de Brasília).

A Cazé TV terá em 2024 uma grade recheada de eventos. A emissora do influenciador Casimiro Miguel tem direitos de transmissão das seguintes competições: Paulistão, Brasileirão, Libertadores Feminina, Eurocopa Feminina, Liga Europa, Liga Conferência, Campeonato Francês e NFL.