Messi não descarta jogar a Copa de 2026 e desejo pode fazer o jogador retornar à Europa - AFP

Messi não descarta jogar a Copa de 2026 e desejo pode fazer o jogador retornar à EuropaAFP

Publicado 11/01/2025 13:59

O Inter Miami deseja renovar o contrato de Lionel Messi , que termina em dezembro deste ano. De acordo com o jornal argentino 'La Nación', o craque deverá receber a proposta em breve. No entanto, o novo vínculo poderá vir com uma condição: ser emprestado para o futebol europeu.

O camisa 10, que não descarta presença na Copa do Mundo de 2026 , continua sendo convocado de forma frequente pelo técnico Lionel Scaloni. Caso jogue o próximo Mundial, o clube norte-americano não descarta o emprestar para outro clube no Velho Continente.

Isso porque a MLS fica por um longo período sem jogos no início de cada ano. O último jogo do argentino, por exemplo, foi em 9 de novembro e o próximo será no final do fevereiro, no dia 22. Ou seja, quase quatro meses longe dos gramados, o que pode ser prejudicial para o atacante, caso dispute a Copa de 2026.

A prática, inclusive, não é novidade no futebol dos Estados Unidos. No início de 2012, Thierry Henry foi emprestado pelo New York Red Bulls para o Arsenal. Sete anos depois, foi a vez de Ibrahimovic sair temporariamente do Los Angeles Galaxy e jogar no Milan.

Um dos donos do Inter Miami, Beckham também viveu algo parecido. Em 2009 e 2010, repetiu o caminho de Ibra, com o objetivo de disputar a Copa de 2010, na África. No entanto, falhou em sua intenção.