Publicado 11/01/2025 21:23

O goleiro Gabriel Gasparotto, do Paraná Clube, protagonizou um lance inusitado no clássico com Athletico-PR, na Ligga Arena, na primeira rodada do Campeonato Paranaense 2025. O arqueiro defendeu uma cobrança de pênalti, saiu para comemorar, mas o lance seguiu e o rebote e ficou nos pés de Lucas Di Yorio, que mandou para o fundo da rede. Veja o lance abaixo:

Após a partida, o técnico do Paraná, Argel Fuchs, reclamou da arbitragem indicando invasão da área antes da cobrança de Zapelli.

"E o bandeira? Ele estava atento? Ele está ali para o quê? É só olhar a imagem. O nosso goleiro comemorou, sim. Imagina, pegou pênalti do Zapelli, que custou 5 milhões de dólares. O bandeira é o Bruno Boschilia, assistente da Fifa, não percebeu o atacante dois passos à frente. Se tem VAR, traça a linha e tchau", disse.