Neymar tem duas partidas oficiais pelo Al-Hilal desde outubro de 2023Reprodução de Instagram

Publicado 11/01/2025 20:02

Al-Hilal, que venceu por 5 a 0 o Al-Orobah, fora de casa, pelo Campeonato Saudita. O atacante fez trabalho de reforço muscular e compartilhou imagens na academia, neste sábado (11). Neymar segue sem poder jogar oficialmente pelo, fora de casa, pelo Campeonato Saudita. O atacante fez trabalho de reforço muscular e compartilhou imagens na academia, neste sábado (11).

"Foco, força e fé", postou nas redes sociais.



Neymar chegou a disputar uma partida amistosa no fim de dezembro , na vitória do Al-Hilal por 2 a 0 sobre o 2 a 0 sobre Al Fayha. Ele, inclusive, marcou um dos gols.

Devido à grave lesão no joelho esquerdo, sofrida em outubro de 2023, o atacante disputou apenas duas partidas oficiais em 2024. Ele voltou aos campos após mais de um ano, contra o Al-Ain, dos Emirados Árabes, mas sofreu lesão muscular em novembro, no duelo seguinte, contra o Esteghlal, do Irã.

Ambas as partidas foram pela Liga dos Campeões da Ásia, única competição em que pode jogar, já que não está inscrito no Campeonato Saudita. Há indefinição se o clube irá inscrevê-lo a partir de janeiro.