Neymar comemora com os companheiros de Al-Hilal o gol marcado, o único em 2024, durante amistoso - Divulgação / Al-Hilal

Neymar comemora com os companheiros de Al-Hilal o gol marcado, o único em 2024, durante amistosoDivulgação / Al-Hilal

Publicado 30/12/2024 15:27

Neymar está recuperado de lesão muscular e foi a campo nesta segunda-feira (30). O brasileiro marcou um dos gols e teve participação no outro, em amistoso vencido pelo Al-Hilal por 2 a 0 sobre Al Fayha.



"Último gol esse ano", postou o jogador.





se machucou em sua segunda vez em campo após a grave lesão no joelho esquerdo, que o fez ficar sem jogar por mais de um ano. O camisa 10 não participava de uma partida desde 4 de novembro, quando sofreu uma lesão na coxa direita contra o Esteghlal, pela Liga dos Campeões da Ásia. Ele, que o fez ficar sem jogar por mais de um ano.

Neymar abriu o placar e ainda ajudou a roubar a bola e fez um corta-luz para Maicon, que marcou o segundo gol da vitória do Al-Hilal. O clube não divulgou o tempo que o camisa 10 ficou em campo.

Recuperado, Neymar deve retornar ao Al-Hilal em uma partida oficial no início de janeiro. Há a expectativa de que ele esteja à disposição do técnico Jorge Jersus nas quartas de final da Copa do Rei Saudita, no dia 7, contra o Al-Ittihad.