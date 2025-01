Novo uniforme número I do Flamengo para 2025 - Reprodução

Novo uniforme número I do Flamengo para 2025Reprodução

Publicado 11/01/2025 20:57

Rio - O Flamengo tem um novo uniforme para a temporada de 2025. Ainda que não tenha sido lançado pelo clube, a nova peça vazou na internet neste sábado (11) e repercutiu entre os torcedores. A estreia, de acordo com o site "ge", deve acontecer no dia 19 de janeiro, na partida contra o São Paulo pela FC Series, na Flórida, nos Estados Unidos.

A camisa divulgada tem gola preta e uma abertura na parte central. Ela apresenta as tradicionais listras nas cores vermelho e preto, na horizontal, mas com detalhes nas bordas. As imagens foram divulgadas pelo site "Coluna do Fla".

Os materiais esportivos do Flamengo são assinados e fabricado pela empresa Adidas. Veja o novo uniforme: