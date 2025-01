Ancelotti vê Mbappé em grande forma e mostrando uma boa versão de si mesmo - AFP

Ancelotti vê Mbappé em grande forma e mostrando uma boa versão de si mesmoAFP

Publicado 11/01/2025 10:55 | Atualizado 11/01/2025 11:02

Após viver momento de pressão, Mbappé aos poucos está engrenando com a camisa do Real Madrid. Sua evolução foi destacada por Carlo Ancelotti, treinador da equipe, que garantiu não saber onde o francês poderá chegar com sua qualidade.

"Mbappé está em grande forma atualmente e está mostrando uma boa versão de si mesmo. Não é só hoje, mas eu acredito que ele se saiu muito bem em dezembro, pois tem estado mais ativo e está gradativamente alcançando seu melhor nível. Com a qualidade que tem, não sei onde poderá chegar", disse Ancelotti.

Ainda de acordo com o italiano, seu desenvolvimento se dá também pela conexão, principalmente, com Bellingham, Rodrygo e Vini Jr. O quarteto foi responsável por marcar 15 dos 26 gols feitos nos últimos oito jogos do clube espanhol.

"Ele está se conectando bem com Vinicius, Rodrygo e Bellingham. Essa melhora foi fundamental para os nossos desempenhos recentes. Estamos alcançando uma consistência importante e o objetivo agora é manter esse nível de rendimento para o restante da temporada", garantiu.



Expectativa para final da Supercopa

Ancelotti também analisou como será a decisão da Supercopa da Espanha. Após passar pelo Mallorca na última quinta-feira (9), o Real Madrid encarará o rival Barcelona no domingo (12), às 16h (de Brasília).

"Será um jogo divertido, com muita qualidade em campo. Chegamos em uma situação bem diferente em relação à derrota de 4 a 0 no Bernabéu", garantiu.