Piqué é fundador e presidente da Kings League, torneio de futebol de 7 - Divulgação/Barcelona

Publicado 11/01/2025 13:06

Rio - Ídolo do Barcelona , Piqué tem apenas um sonho: trazer um jogo da Kings League para o Maracanã. O torneio de futebol de 7 tem o ex-jogador como criador e presidente e está crescendo de forma desenfreada nos últimos anos.

"Colocamos 90 mil pessoas no Camp Nou (em Barcelona) em uma competição que havia sido criada três meses antes. Agora o sonho é fazer uma final da Kings League Brasil ou a final da Copa do Mundo lá no Maracanã lotado", disse Piqué, que continuou.

"É um estádio que entrou para a história do futebol, é um dos maiores do mundo. Como eu já disse muitas vezes, o Brasil é um país onde o futebol é muito importante, é religião, eles são os maiores vencedores da Copa do Mundo. Levar a Kings League para lá é um sonho".

Entenda as regras da competição

Criada para atrair o público jovem, a Kings League tem regulamentos diferentes como substituições ilimitadas, além dos jogos não poderem terminar em empate. Os times também iniciam cada partida com algo chamado "carta de ouro", que permite a criação de regras novas durante os confrontos. Veja alguns exemplos.

- Dobrar o valor dos gols marcados nos 60 segundos seguintes;

- Ganhar um pênalti automaticamente;

- Expulsar um jogador adversário;

- Roubar a carta de ouro do adversário.

A Copa do Mundo da modalidade está ocorrendo na Itália, e o Brasil está na final. No domingo (12), enfrentará a Colômbia, às 14h15 (de Brasília), no estádio da Juventus.