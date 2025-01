Momento em que AJ Brown lê um livro no banco - Reprodução/FOX

Publicado 13/01/2025 21:59 | Atualizado 13/01/2025 22:00

Uma cena inusitada marcou a partida entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, válida pelos playoffs da NFL (principal liga de futebol americano dos Estados Unidos). As câmeras de transmissão flagraram o momento em que o jogador AJ Brown, do time da casa, lia o livro de autoajuda "Enner Excellence" enquanto estava sentado no banco.

"Me dá uma sensação de paz. Esse é o livro que trago em todos os jogos. Vocês me pegaram na frente das câmeras, mas não é o primeiro jogo. Você sabe que tem muitos pontos aí. É muito jogo mental, partes sobre isso. Para mim, este jogo é mental", disse AJ Brown, após a partida.

pic.twitter.com/JW5suiZYmX#Eagles AJ Brown taking some time to read a book — NFL Rumors (@nflrums) January 13, 2025

O recebedor não foi muito acionado pelo quarterback Jalen Hurts durante a partida. Por isso, surgiram dúvidas se a atitude de ler um livro no banco seria uma forma de expor sua frustração, mas AJ Brown rechaçou.

"Eu não fiquei frustrado nem um pouco. Imaginei que era isso que vocês provavelmente pensavam. Por que vocês sempre acham que eu fico frustrado? Eu gosto de ler", afirmou.

Cabe lembrar que Eagles e Packers fizeram o primeiro jogo da história da NFL no Brasil , em São Paulo, no mês de setembro. Naquela ocasião, o time de Philadelphia venceu por 34 a 29.

No jogo do último domingo, eles levaram a melhor novamente, desta vez por 22 a 10. Com o resultado, os Eagles avançaram nos playoffs.