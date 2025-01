Luiz Alano estava no SBT desde 2020 - Divulgação/SBT

Publicado 13/01/2025 18:22

contratação de Tiago Leifert para ser o principal nome das transmissões de futebol do SBT, Luiz Alano pediu demissão da emissora. Segunda a "Folha de São Paulo", o narrador estava insatisfeito com sua falta de espaço na grade esportiva do canal de Sílvio Santos e optou pela saída. Rio - Dias após a, Luiz Alano pediu demissão da emissora. Segunda a "Folha de São Paulo", o narrador estavae optou pela saída.

Alano tinha contrato com o SBT por tempo indeterminado, que previa o pagamento de uma multa no caso de rescisão. Porém, a emissora decidiu liberar o narrador do pagamento.

"O SBT e Luiz Alano anunciam, de forma consensual, que chegaram a um acordo para encerrar o contrato entre as partes. O SBT agradece toda a dedicação, o profissionalismo e o comprometimento de Luiz Alano durante esses anos e deseja sucesso ao narrador em seus novos desafios", diz o comunicado.

Luiz Alano estava no SBT desde que a emissora decidiu retomar as transmissões de futebol, em 2020. Apesar de ser um dos contratados mais antigos da área de Esportes, nunca foi o narrador titular do canal, sendo o reserva de nomes que passaram pela emissora, como Téo José e Cléber Machado.