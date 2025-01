João Fonseca fez a sua estreia em Grand Slam com uma boa atuação no Aberto da Austrália - William West / AFP

Publicado 14/01/2025 09:14 | Atualizado 14/01/2025 09:16

Rio - João Fonseca estreou em Grand Slam com uma atuação de gente grande. O tenista brasileiro, de 18 anos, se tornou o mais novo do país a disputar uma das quatro principais competições de tênis e venceu o russo Andrey Rublev, número nove do mundo, por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/1), 6/3 e 7/6 (7/5).

O jogo começou muito equilibrado. Rublev chegou a ter um break point, mas não conseguiu a quebra e, assim, os dois tenistas confirmaram os serviços. No tie-break, João Fonseca investiu em jogadas mais arriscadas e conseguiu a vitória por 7 a 1.

João Fonseca chegou embalado para o segundo set e quebrou Rublev logo no primeiro serviço. O russo conseguiu equilibrar as ações após perder os primeiros três serviços e chegou a descontar por 5 a 3, mas o jovem tenista brasileiro espantou a pressão no último game para fechar o set por 6 a 3.

No terceiro set, os tenistas começaram confirmando os serviços, mas Rublev conseguiu a primeira quebra de saque e abriu 3 a 1. João Fonseca reagiu e forçou o tie-break após o empate por 6 a 6. No desempate, o brasileiro abriu 4 a 0, sofreu o empate por 5 a 5, mas fez os últimos dois pontos para fechar o jogo.

João Fonseca é o tenista mais novo da chave principal do simples masculino no Aberto da Austrália. Em 113º lugar no ranking mundial, o brasileiro chegou embalado por uma sequência de 13 vitórias consecutivas, além dos títulos do Challenger de Camberra e Next Gen ATP Finals.