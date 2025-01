João Fonseca garantiu vaga na chave principal do Aberto da Austrália e vai disputar o primeiro Grand Slam da carreira - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 13/01/2025 11:17

Rio - João Fonseca fez história após se classificar para a chave principal do Aberto da Austrália e está perto de atingir mais uma marca histórica. Ao entrar em quadra para enfrentar o russo Andrey Rublev, nesta terça-feira (13), às 5h (de Brasília), o jovem tenista de 18 anos vai bater o recorde de Guga e se tornar o brasileiro mais jovem a estrear em um Grand Slam.

Guga estreou em Grand Slam com 19 anos e sete meses, quando disputou Roland Garros, em 1996. Na época, ele era o 66º do ranking mundial. Já João Fonseca tem 18 anos e quatro meses e está perto de se tornar o brasileiro mais jovem a disputar um Grand Slam desde 1968, ano em que marcou o início da Era Aberta, quando foi permitida a participação de atletas profissionais.

Já levando em consideração antes e depois da Era Aberta dos Grand Slam's, o tenista brasileiro mais jovem a disputar uma competição foi Thomaz Koch. Em 1962, ele disputou Roland Garros com 17 anos. O tenista Fernando Gentil também disputou a mesma competição em 1967, com 17 anos e dois meses, e voltou a disputá-la no ano seguinte, com 18 anos e quatro meses, no início da Era Aberta.

Além disso, João Fonseca vai se tornar o brasileiro mais jovem a disputar a chave principal do Aberto da Austrália, independente da época do tênis. Em 113º lugar no ranking mundial, ele é o mais novo do simples masculino na competição e chega embalado por uma sequência de 13 vitórias consecutivas, além dos títulos do Challenger de Camberra e Next Gen ATP Finals.