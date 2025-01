Raphinha marcou dois gols na goleada do Barcelona sobre o Real - Divulgação / Barcelona

Raphinha marcou dois gols na goleada do Barcelona sobre o RealDivulgação / Barcelona

Publicado 13/01/2025 10:15

Rio - Raphinha vive uma temporada especial. Melhor jogador da decisão da Supercopa da Espanha, o brasileiro marcou duas vezes na goleada do Barcelona sobre o Real Madrid por 5 a 2, neste domingo (12), na Arábia Saudita, e atingiu a melhor marca de gols da carreira.

Com os dois gols na decisão contra o Real Madrid, Raphinha chegou a 19 em 27 jogos disputados na temporada e superou a sua marca pelo Vitória de Guimarães, de Portugal, em 2017/18. Na época, o brasileiro fez 18 gols e contribuiu com cinco assistências em 47 partidas.

Na temporada 2024/25, Raphinha soma 28 participações em gols, com 19 gols e nove assistências. Na final da Supercopa da Espanha, o brasileiro fez o terceiro e o quinto gol do Barcelona sobre o Real Madrid, além de contribuir com um passe para o lateral-esquerdo Balde anotar o quarto tento catalão.

Vivendo a melhor temporada da carreira, Raphinha pode figurar entre os melhores do mundo se conseguir manter o ritmo até o fim. Eleito o melhor do mundo pela Fifa, Vini Jr fez 25 gols e participou diretamente de 37 gols do Real Madrid em 2023/24. Raphinha tem pelo menos mais 19 jogos pelo Espanhol pela frente.