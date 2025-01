Lorran em Flamengo x Boavista - Paula Reis / Flamengo

Publicado 13/01/2025 09:00

A última vez que o Rubro-Negro perdeu na abertura do estadual mais charmoso do Brasil aconteceu em 2006, quando foi superado pelo Nova Iguaçu, por 1 a 0. Rio - Com time alternativo, o Flamengo foi derrotado pelo Boavista , neste domingo (12), em Aracaju, e perdeu a invencibilidade em estreias no Carioca., quando foi superado pelo Nova Iguaçu, por 1 a 0.

Na época, o Flamengo também jogou a primeira rodada com time formado pela maioria de jovens da base. O Nova Iguaçu, por sua vez, contava com nomes conhecidos como Zinho, além do goleiro Lugão e do volante Schneider, vice-campeões do estadual em 2005 com o Volta Redonda. O gol da vitória foi marcado por Deni, aos 11 minutos do segundo tempo.

Atual campeão carioca, o Flamengo busca o 39ª título da história. O Rubro-Negro inicia a temporada com o time formado majoritariamente com jovens da base, já que o elenco principal realiza pré-temporada nos Estados Unidos. A estreia do time principal deve acontecer contra o Botafogo, dia 2 de fevereiro, na Supercopa do Brasil.

Veja as estreias do Flamengo em Carioca desde 2006:

2006 – Flamengo 0 x 1 Nova Iguaçu

2007 – Flamengo 2 x 0 Cabofriense

2008 – Flamengo 2 x 0 Boavista

2009 – Flamengo 1 x 0 Friburguense

2010 – Flamengo 3 x 2 Duque de Caxias

2011 – Flamengo 2 x 0 Volta Redonda

2012 – Flamengo 4 x 0 Bonsucesso

2013 – Flamengo 2 x 0 Quissamã

2014 – Flamengo 1 x 0 Audax

2015 – Macaé 1 x 1 Flamengo

2016 – Flamengo 1 x 1 Boavista

2017 – Flamengo 4 x 1 Boavista

2018 – Volta Redonda 0 x 2 Flamengo

2019 – Flamengo 2 x 1 Bangu

2020 – Macaé 0 x 0 Flamengo

2021 – Flamengo 1 x 0 Nova Iguaçu

2022 – Flamengo 2 x 1 Portuguesa

2023 – Flamengo 1 x 0 Audax

2024 – Flamengo 4 x 0 Audax

2025 – Flamengo 1 x 2 Boavista