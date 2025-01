Flamengo x Boavista se enfrentaram pela primeira rodada do Campeonato Carioca de 2025 - Paula Reis/ Flamengo

Publicado 12/01/2025 18:03

gols de Zé Vitor e Raí. Carlinhos descontou. Enquanto o elenco principal do Flamengo segue com a pré-temporada nos Estados Unidos, os jovens da base e alguns reservas não aproveitaram a chance que tiveram. Em uma estreia de Campeonato Carioca muito ruim, o Rubro-Negro errou demais tanto no ataque quanto na defesa e perdeu por 2 a 1, no Baptistão, em Aracaju (SE), com

Assim como os outros grandes que jogaram no sábado e não venceram (Botafogo e Vasco), o Flamengo sofreu no primeiro jogo de 2025. O time foi inoperante a maior parte da partida e sofreu a segunda derrota para o time de Bacaxá no 23º confrontos da história. A última vez havia sido em 2012.

Primeiro tempo com muitos erros do Flamengo

A única chance de gol aconteceu apenas aos 31, em um chute mascado de Guilherme, defendido por André Luiz. Foi o mais perto que o Rubro-Negro chegou de uma jogada trabalhada até o fim. Mesmo assim, a finalização só saiu porque o atacante recuperou a bola após Lorran perdê-la.



Por outro lado, o Boavista mereceu sair para o intervalo vencendo por 1 a 0 porque foi o time que mais criou e parou nas boas defesas do o goleiro Dyogo Alves, um dos sobreviventes do incêndio do Ninho do Urubu. Chegou a marcar aos 10 minutos, com Daniel Sales, mas a bola saiu antes do cruzamento de Matheus Alessandro.

E aos 35 abriu o placar com Zé Vitor, ex-Vasco, em cabeçada nas costas de Pablo, após Vitor Ricardo ter liberdade para cruzar pela direita.

Carlinhos desencanta, mas Boavista aproveita falhas



O Flamengo até passou a controlar mais o jogo e conseguiu pressionar o Boavista. Lorran passou a ser mais efetivo. Primeiro apareceu na área e cabeceou para fora. Depois arrancou e recebeu de volta de Guilherme, em uma rara jogada que funcionou, e chutou no travessão. No rebote, Carlinhos empatou, aos 10.

Só que os erros continuaram em grande proporção e cobraram o preço. Na primeira saída de bola perdida, o Boavista mandou uma bola na trave, em cruzamento errado de Caetano. Na segunda, saiu mais um gol, aos 20: Resende recebeu em velocidade e mandou outra na trave, mas Pablo bobeou mais uma vez e deixou Gabriel conceição tocar para o meio, onde Raí, emprestado pelo Botafogo, marcou.

Assim como na primeira etapa, o gol sofrido desnorteou o Rubro-Negro, que não conseguiu mais chegar com perigo. E viu a equipe de Bacaxá crescer no jogo mais uma vez. E só não saiu o terceiro porque Dyogo Alves salvou cara a cara com Resende.

Flamengo 1x2 Boavista

Local: Batistão (SE)

Árbitro: Pierry Dias dos Santos (RJ)



Gols: Zé Vitor, aos 35min/1ºT (0x1); Carlinhos, aos 10 min/2ºT (1x1), Raí, aos 20 min/2ºT (1x2)

Cartões amarelos: Thiaguinho, Fabiano, Pablo, Rayan Lucas, Carlinhos, Cléber dos Santos (FLA); Gabriel Caran (BOA).

Cartão vermelho: -



Flamengo: Dyogo Alves; Daniel Sales (Guilherme Santos), Pablo, Cleiton e Zé Weliton; Rayan, Fabiano (João Alves) e Lorran; Thiaguinho (Felipe Teresa), Carlinhos e Guilherme (Shola). Técnico: Cléber dos Santos.



Boavista: André; Vitor Ricardo, Gabriel Caran, Xandão e Mascarenhas (Alyson); Marthã (Shledon), Caetano (Resende) e Zé Mateus; Matheus Alessandro (Abner Vinícius), Raí, Zé Vitor (Gabriel Conceição). Técnico: Caio Zanardi.