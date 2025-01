João Fonseca venceu em sua estreia em Grand Slam - William West / AFP

João Fonseca venceu em sua estreia em Grand SlamWilliam West / AFP

Publicado 14/01/2025 10:20 | Atualizado 14/01/2025 10:24

Rio - João Fonseca estreou em grande estilo em Grand Slam. O tenista brasileiro, de 18 anos, venceu o russo Andrey Rublev , atual número nove do mundo, por 3 sets a 0, nesta terça-feira (14), pela chave principal do Aberto da Austrália. O jovem teve atuação de gente grande e levou a web à loucura.

O brasileiro venceu o primeiro e o terceiro set no tie-break, além do segundo com folga. João Fonseca mostrou muita resiliência, quebrou serviços e soube reagir quando foi quebrado. O tenista foi bastante elogiado pela atuação e conquistou o coração dos brasileiros já em sua estreia.

- quero tatuar isso aqui



- mas senhora isso é um vídeo do joão fonseca vencendo o set no tie break



- sim e faça colorido por favor pic.twitter.com/600RTr2Yyi — carol (@biahadad) January 14, 2025

João Fonseca é o tenista mais novo da chave principal do simples masculino no Aberto da Austrália. Ele chegou na competição embalado por 13 vitórias consecutivas e como o 113º colocado do ranking mundial, mas com a vitória sobre Rublev entrou no top 100 e agora ocupa o 98º lugar.

O carioca se tornou o brasileiro mais jovem a jogar uma partida de Grand Slam na Era Aberta , com 18 anos e quatro meses, superando a marca de Guga. Na próxima fase do Aberto da Austrália, João Fonseca vai enfrentar o italiano Lorenzo Sonego, atual 55º colocado do ranking mundial.

ANTES QUE VIRE MODA EU JÁ VOU AVISANDO:



SOU MUITO FÃ DE JOÃO FONSECA.



FUTURO DO TÊNIS E FUTURO DO BRASIL.



pic.twitter.com/DWQ9TxA1LQ — AD Brasil (@BrasilAD) January 14, 2025

Veja outras reações:

JOÃO FONSECA ELIMINOU O 9º MELHOR DO MUNDO POR 3-0 E SE CLASSIFICOU PARA A PRÓXIMA FASE DO AUSTRALIAN OPEN



SÓ TEM 18 ANOS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/ki9fkvRSAb — DataFut (@DataFutebol) January 14, 2025