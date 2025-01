Bia Haddad avançou para a segunda rodada do Aberto da Austrália - Paul Crock / AFP

Publicado 14/01/2025 08:40

Rio - Bia Haddad sofreu, mas conseguiu avançar para a segunda rodada do Aberto da Austrália. A tenista brasileira, de 28 anos, venceu a argentina Julia Riera, nesta terça-feira (14), por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/5 e 6/2. Na segunda rodada, ela enfrentará a russa Erika Andreeva, na manhã desta quarta-feira (15), em horário a definir.

Com muitos erros no primeiro set, Bia Haddad foi superada por Julia Riera, que quebrou o serviço e venceu por 6 a 4. No segundo set, Riera confirmou os serviços, mas Bia empatou e o placar chegou a ficar 5 a 5. A brasileira perdeu três break points, mas venceu o set por 7 a 5 para igualar o resultado da partida e deixar tudo em aberto.

No terceiro e último set, Bia Haddad sobrou diante da argentina. Julia Riera chegou a confirmar o serviço e o placar chegou a ficar empatado por 2 a 2, mas a partir disso a brasileira dominou a partida. A argentina não conseguiu manter o ritmo e perdeu os quatro últimos serviços, sendo derrotada no set por 6 a 2 e dando adeus ao torneio.