João Fonseca deu entrevista após sua vitória na estreia do Aberto da AustráliaReprodução / YouTube

Publicado 14/01/2025 11:07

"Nada mal, só quero aproveitar o momento nessa quadra maravilhosa. Minha primeira vez em um grande ginásio, meu primeiro Grand Slam, só aproveito. Eu realmente quero agradecer a esse público maravilhoso, aos fãs brasileiros. Muitos brasileiros aqui assistindo e torcendo por mim, agradecer muito", afirmou, em inglês.

"Só estava focando no meu jogo, tentei não colocar pressão em mim contra um top 10, em um grande palco, e chamar a torcida pra me ajudar. Só aproveitei e joguei, foquei no meu jogo. Agora é a segunda rodada. Eu coloco muita intensidade em pontos importantes. Eu trabalho duro, só eu e meu time sabemos disso", disse.

Ao final, João deu uma declaração em português. "Aqui é Brasil, vamos!", falou, animando os brasileiros na arena.

João Fonseca é o tenista mais novo da chave principal do simples masculino no Aberto da Austrália. Em 113º lugar no ranking mundial, ele chegou embalado por uma sequência de 13 vitórias consecutivas, além dos títulos do Challenger de Camberra e Next Gen ATP Finals. O seu próximo adversário na competição é o italiano Lorenzo Sonego.

Atuação dominante

O jogo começou muito equilibrado. Rublev chegou a ter um break point, mas não conseguiu a quebra e, assim, os dois tenistas confirmaram os serviços. No tie-break, João Fonseca investiu em jogadas mais arriscadas e conseguiu a vitória por 7 a 1.

O brasileiro chegou embalado para o segundo set e quebrou Rublev logo no primeiro serviço. O russo conseguiu equilibrar as ações após perder os primeiros três serviços e chegou a descontar por 5 a 3, mas Fonseca espantou a pressão no último game para fechar o set por 6 a 3.

No terceiro set, os tenistas começaram confirmando os serviços, mas Rublev conseguiu a primeira quebra de saque e abriu 3 a 1. João Fonseca reagiu e forçou o tie-break após o empate por 6 a 6. No desempate, o brasileiro abriu 4 a 0, sofreu o empate por 5 a 5, mas fez os últimos dois pontos para fechar o jogo.