João Fonseca venceu em sua estreia em Grand Slam - William West / AFP

João Fonseca venceu em sua estreia em Grand SlamWilliam West / AFP

Publicado 14/01/2025 11:00

Rio - João Fonseca estreou em Grand Slam com uma atuação de gente grande. O tenista brasileiro, de 18 anos, venceu o russo Andrey Rublev , atual número nove do mundo, por 3 sets a 0, e mostrou que está preparado para grandes desafios. O narrador Galvão Bueno rasgou elogios ao carioca.

"Que espetáculo!! Está pintando um novo gigante no tênis!! João Fonseca do Brasil!! Um menino de 18 anos enlouquece a torcida na estreia na Austrália e mete 3 x 0 no russo Rublev, simplesmente o 9º do mundo!!

Que venha o próximo!! Pra cima dele, João", disse Galvão Bueno nas redes sociais.

João Fonseca venceu o Rublev por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/1), 6/3 e 7/6 (7/5). Tenista mais novo da chave principal do simples masculino, o brasileiro chegou embalado por 13 vitórias consecutivas e os títulos do Challenger de Camberra e Next Gen ATP Finals.

Com a vitória sobre Rublev, João Fonseca entrou no top 100 e agora ocupa o 98º lugar. O carioca se tornou o brasileiro mais jovem a jogar uma partida de Grand Slam na Era Aberta , com 18 anos e quatro meses, superando a marca de Guga. Na próxima fase do Aberto da Austrália, vai enfrentar o italiano Lorenzo Sonego, atual 55º colocado do ranking mundial.

Fernando Meligeni se emociona

João Fonseca não ganhou elogios apenas de Galvão Bueno. O ex-tenista e comentarista da ESPN, Fernando Meligeni não escondeu a emoção com a vitória do brasileiro. Ele destacou o desempenho do jovem, que teve uma atuação "incrível" diante do atual número nove do ranking mundial.

"Sem palavras. Apenas emocionado. Que demais. Que espetáculo. João Fonseca. Que legal. Mais que jogar bem, ser incrível em um dia tão mágico. Foi humilde e mostrou seu amor pelo nosso país. Aqui é Brasil", publicou Meligeni nas redes sociais.

A vitória do jovem tenista brasileiro também repercutiu no exterior. A forma como João Fonseca quebrou serviços de Rublev e soube resistir aos golpes do russo impressionou. Mídias independentes que fazem a cobertura do tênis destacaram que o brasileiro é a próxima "superestrela" do esporte.

"Brasil, você tem a próxima superestrela. O seu nome é João Fonseca", publicou o perfil "The Tennis Letter" no X, antigo Twitter.