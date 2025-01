Vitor Reis em partida pelo Palmeiras - Divulgação / Palmeiras

Publicado 14/01/2025 13:40

Rio - Após as transferências de Endrick e Estêvão, o Palmeiras está muito perto de fechar mais um acordo milionário envolvendo um jogador revelado na base. De acordo com informações do jornalista italiano Fabrizio Romano, há um acordo entre o clube paulista e o Manchester City pelo zagueiro Vitor Reis.

Os valores não foram divulgados, mas de acordo com Romano seriam inferiores a 40 milhões de euros (cerca de R$ 248,32 milhões). O Manchester City deseja a transferência imediata e após os últimos detalhes serem selados, o brasileiro viajará para a Inglaterra para realizar exames e assinar contrato.

Revelado pelo Verdão, Vitor Reis se profissionalizou no ano passado e tem somente 22 jogos pela equipe de cima. Porém, o jovem teve bastante destaque e chamou a atenção do Manchester City.

O zagueiro, de 19 anos, será rival de Estêvão na Inglaterra. O meia-atacante, de apenas 17 anos, tem um acordo com o Chelsea, mas só irá deixar o Palmeiras no meio do ano, quando se tornará maior de idade.